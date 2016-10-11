Тюмень, 11 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Тюменскому блогеру Алексею Кунгурову продлили срок заключения под стражей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центральном районном суде Тюмени.

ThePixelman Арест

Напомним, журналист и политолог Алексей Кунгуров попал в поле зрения правоохранительных органов в марте этого года. Поводом для этого послужили некоторые его записи в интернет-блоге.

Блогер был задержан утром 3 марта. О случившемся на страницах его блога сообщила его супруга. «На вопрос за что? молоденький опер ответил: «Писать можно не всё», — сообщала она.

Родственники и друзья блогера нашли адвоката и уже объявили о сборе денег в помощь Алексею Кунгурову. Но вечером 3 марта сбор был приостановлен — он вернулся домой.

Тогда ему вменяли часть 1 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающую ответственность за публичные призывы к совершению террористических актов. Кунгуров до 15 июня находился под подпиской о невыезде. В правоохранительных органах происходящее не комментировали тогда, и не делают этого на данный момент.

Сам Алексей поясняет, что 3 марта к нему нагрянули исключительно потому, что в этот день он собирался выезжать в Пензу, куда его пригласили на «Сталинские чтения» 5 марта. А 7 марта у него было запланировано мероприятие в Самаре, 10 марта он должен был выступать с докладом в Москве на Российском бизнес-собрании. «Так что спецоперация «Стоп-Кунгуров» была осуществлена именно для того, чтобы пресечь мою бурную общественную деятельность», — сделал выводы он в своем блоге.

По словам друзей и родных Алексея известно, что 15 июня решение изменить меру пресечения Центральный районный суд Тюмени принял по ходатайству следствия, так как Кунгуров якобы может повлиять на свидетелей и скрыться с места проживания. Он, несмотря на предостережения правоохранителей, продолжал публиковать в своем блоге материалы, критикующие власть, и без разрешения совершал поездки в Москву, то есть нарушил подписку о невыезде. Ходатайство следствия поддержал прокурор.

Отметим, что Алексей Кунгуров считается блогером-патриотом, однако выступает против «вертикали власти». Среди прочих тем он активно освещает и события вокруг Украины и Донбасса, Ближнего Востока. Ранее у него уже были проблемы с законом — в 2007-м году его осудили по делу о клевете.

Сегодня Алексею Кунгурову суд продлил меру пресечения в виде ареста до 15 декабря. Как сообщил Znak.com адвокат Кунгурова, в материалах уголовного дела до сих пор нет лингвистической экспертизы, которая подтверждала бы обвинения ФСБ: следователь пояснил, что она якобы готова, но не пришита к делу.