Москва, 11 октября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В театре «Современник» (Москва) завершилась гражданская панихида в честь советской и российской актрисы, народной артистки России Людмилы Ивановой, скончавшейся на 84-м году жизни, передаёт «Эхо Москвы».

Kennii2 Людмила Иванова

В честь ушедшей из жизни актрисы на сцене «Современника» выступили её коллеги, ученики и друзья. Речь произнесла подруга Ивановой советская и российская актриса Лия Ахеджакова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Людмила Иванова ушла из жизни 7 октября: актрисе было 83 года. Иванова страдала сахарным диабетом. Она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, а в сентябре поступила в больницу с осложнением.

Зрителя знают Людмилу Иванову по ролям в кинокартинах «Приключения Петрова и Васечкина», «Самая обаятельная и привлекательная», «Зависть богов», «Служебный роман» и другим работам.