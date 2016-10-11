Вологда, 11 октября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. По данным мониторинга рынка жилой недвижимости, озвученным на Гражданском жилищном форуме в Санкт-Петербурге, в России с начала года до 10% от объема рынка сократились сделки по приобретению жилых помещения в целях инвестирования. В числе регионов, где ситуация даже хуже среднероссийской, называется и Вологодская область, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Причиной такой ситуации на рынке риэлтеры называют продолжающееся второй год снижение цен на жилую недвижимость. Сейчас средневзвешенная стоимость одного квадратного метра, по официальной статистике, на Вологодчине зафиксировалась на уровне 38,5 тыс. рублей.

«Жилье перестало восприниматься вологжанами, как возможность заработать в среднесрочной перспективе. Если два-три года назад квартира в Вологде могла дорожать на 5−7% ежегодно, то теперь некоторые объекты дешевеют с такой же скоростью. Мы при заключении сделки всегда задаем вопрос клиенту, для каких целей он приобретает то или иное помещение. В начале года вариант «для инвестиций» выбирал каждый десятый, по сентябрьским сделкам — не более 6,5%. Еще одна проблема, которую видят все участники рынка, — проблемы со сдачей купленного жилья в наем. Сдать квартиру по приемлемой цене ответственным людям становится все сложнее. Не зря же рост цен, который фиксировался в сегменте аренды на протяжении пяти минувших лет, в 2015—2016 году полностью прекратился», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM частный риэлтер Кирилл Яблоков.

Уход с рынка частных инвесторов ударил не только по риэлтерскому бизнесу, но и по строительной отрасли. По данным Вологдастата, за восемь месяцев 2016 года в регионе было введено в эксплуатацию на 1,9% жилья меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Между тем эксперты прогнозируют некоторое оживление рынка недвижимости в Вологодской области в ближайшие месяцы.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Президент Северо-Западной палаты недвижимости, президент Череповецкой городской общественной организации «Череповецкая ассоциация риэлтеров» Юрий Румянцев, с начала лета рост числа сделок составил порядка 10%. Подобная тенденция будет превалировать на региональном рынке и в заключительные месяцы 2016 года