Багдад, 11 октября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Десятки тысяч сотрудников спецслужб Ирака участвовали в операции по обеспечению безопасности сотен тысяч шиитских паломников, прибывших в город Кербела, чтобы совершить ежегодную траурную церемонию по имаму Хусейну, сообщает 11 октября France Press.

dodmedia.osd.mil Кербела

Около 30 тыс. сотрудников спецслужб Ирака обеспечивают безопасность шиитских паломников. За последние два дня в город Кербела прибыло около 250 тыс. паломников.

Напомним, шииты стали объектом частых нападений со стороны суннитских экстремистов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые по-прежнему контролируют часть территории провинции Анбар, расположенной к западу от города Кербела.