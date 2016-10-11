Саратов, 11 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. С передачей автодороги общего пользования регионального значения «Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана» на федеральный уровень местные власти и жители связывают большие надежды. Между тем, на приведение 325 км трассы в нормативное состояние, которая получит федеральный статус с 1 января 2018 года, требуются инвестиции более 10 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.

jaxne Дорога

Постановление правительства РФ №799 за подписью Дмитрия Медведева увидело свет 16 августа 2016 года. Какие перспективы это дает Саратовской области?

До 2014 года в состав дорожной сети региона входили 4 отдельных объекта, которые обеспечивали пропуск транзитного транспорта из Республики Казахстан и стран дальнего зарубежья в центральные регионы РФ и Западную Европу: обход города Саратова от автомобильной дороги «Сызрань — Саратов — Волгоград»; мостовой переход через реку Волгу у села Пристанное; обход города Энгельс; автомобильная дорога общего пользования регионального значения Энгельс-Ершов-Озинки-граница Казахстана.

Все четыре объекта составляли единое целое, входили в состав международного транспортного коридора «Восток-Запад», в соответствии с чем было принято решение об объединении всех объектов в единый объект транспортной инфраструктуры — автомобильную дорогу общего пользования регионального значения «Сызрань-Саратов-Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана», пояснили ИА REGNUM в региональном Минтранспорта.

Эта дорога также входит в международный Европейский маршрут Е38, проходящий по территории Украины, России и Казахстана. И является подъездной дорогой от автомобильной дороги федерального значения «Сызрань-Саратов-Волгоград» к объекту федерального значения — пограничный участок «Озинки — Семиглавый Мар».

В последнее десятилетие, из-за ограниченности финансирования дорожной отрасли, на дороге выполнялись только работы по содержанию. Из-за нарушений межремонтных сроков, увеличения интенсивности движения грузового транспорта, происходит интенсивное разрушение всех элементов дороги — дорожной одежды, земляного полотна и искусственных сооружений.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Сызрань-Саратов-Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана», строилась с конца 60-х годов прошлого века до начала 2000-х годов нашего столетия. Последние участки строительства обход города Саратова и мостовой переход через реку Волгу у с. Пристанное были введены в эксплуатацию в 2000 году, обход города Энгельса в 2008 году. Общая протяженность автомобильной дороги составляет 325 км. На всем протяжении автодорога имеет асфальтобетонное покрытие.

С 2013 года областное правительство занялось ее передачей в федеральную собственность, поскольку региональный бюджет ее «не тянет». В соответствии с результатами диагностики, проведенной в 2014 году, для приведения транзитной автодороги через Саратовскую область в нормативное состояние требуется провести реконструкцию 23,6 км (стоимость работ 2000,9 млн рублей), капремонт 284,4 км (7917,7 млн рублей), ремонт 11,5 км (173,8 млн). Общая стоимость работ составит 10 млрд 92,4 млн рублей. Кроме того, необходимо ежегодное финансирование на содержание всей дороги в размере 240 млн рублей.

«Учитывая сложное экономическое положение, обеспечить финансирование всего комплекса необходимых работ только за счет средств областного бюджета невозможно», — констатируют в областном Минтранспорта.

Непосредственную заинтересованность в развитии данного маршрута проявляют и власти соседнего государства — правительство Казахстана обращалось в Федеральное дорожное агентство и в правительство Саратовской области с предложением о присвоении дороге «Сызрань — Саратов — Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана» статуса федеральной, отмечают саратовские власти.

В Казахстане дорога республиканского значения Алма-Аты-Уральск-Озинки-граница Российской Федерации будет реконструирована в 2016 году. Все эти мероприятия будут способствовать развитию международной транспортной сети, более плотному сотрудничеству России и Казахстана, повысят безопасность дорожного движения. Интересна автотрасса и другим иностранцам, так как доставлять товары морем в три раза дольше, чем по этой автотрассе.

«Почему Саратовскому региону это выгодно? По нормативу, утвержденному постановлением областного правительства, сумма затрат на содержание всей дороги Сызрань — Саратов — Волгоград в ценах 2016 года должна составлять 412,6 млн рублей в год. Плюс содержание мостового перехода через Волгу у села Пристанное порядка 100 млн рублей в год. Эти деньги можно будет потратить на другие дороги регионального значения, например, автотрассы Самара — Энгельс-Волгоград и Тамбов-Ртищево-Саратов давно ждут ремонта», — прокомментировал сложившуюся ситуацию ИА REGNUM замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области по дорожному комплексу Сергей Плешаков.

«На хорошей трассе, как правило, возрастает интенсивность движения, — продолжил он. — По нашей области дорога проходит через шесть районов: Озинский, Ершовский, Федоровский, Энгельсский, Советский, Дергачевский. Все они получат дополнительный толчок к развитию инфраструктуры, будет развиваться сервис, появятся новые рабочие места. Возрастет количество междугородных автобусных маршрутов. Да, и автомобилистов, проезжающих через нашу область мнение о ней изменится в лучшую сторону».

«Передача дороги в федеральную собственность, приведение ее в нормативное состояние окажет положительное влияние на развитие всего региона, создаст условия устойчивого долгосрочного социально-экономического развития», — резюмировал чиновник.

По его словам, в последнее десятилетие, из-за ограниченности финансирования дорожной отрасли, на дороге выполнялись только работы по содержанию.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Сызрань — Саратов — Волгоград» — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана имеет протяжённость 325,003 км и состоит из участков: обход города Саратова — 13,9 км; мостовой переход через реку Волга у села Пристанное — 13,37 км; обход города Энгельса — 17,955 км; Энгельс — Ершов — Озинки — граница Казахстана — 279,778 км.

Читайте также: «Трасса от Сызрани до Казахстана станет федеральной с 2018 года»