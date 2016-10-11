Ростов-на-Дону, 11 октября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Врачи центральной городской больницы Ростова-на-Дону пять дней боролись за жизнь ребёнка, который отравился грибами, но трагедии избежать не удалось. Пятилетний мальчик умер в реанимации. По данному факту городское управление здравоохранения инициировало проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

pixabay.com Ядовитые грибы

Отметим, что это уже пятый смертельный случай отравления грибами, произошедший на Дону в этом году.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, всего в области зарегистрировано 24 случая отравлений дикорастущими грибами, в результате 34 человека оказались на больничной койке. В больницах остаются 18 пострадавших.

В ведомстве также составлен список территорий, в которых произошли несчастные случаи. Это Шахты, Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Донецк, Белая Калитва, а также Шолоховский, Белокалитвинский, Каменский и Чертковский районы. Пострадавшие употребляли в пищу грибы, собранные в лесу, огороде и лесопосадках.

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