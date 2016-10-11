Пекин, 11 октября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Развертывание гиперзвуковых систем вооружения, работу над которым ведут Соединенные Штаты, является угрозой безопасности России, об этом заявил представитель Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на брифинге в Пекине, посвященном глобальной системе ПРО США.

navy.mil Пуск ракеты из установки Мк-41

По словам Познихира, российским военным известно о том, что специалисты в США работают над развертыванием гиперзвуковых систем вооружения. Они намерены использовать для этого пусковые установки Мk-41.

«А это уже другое подлетное время к целям, меньшее в разы, и значительно большая угроза безопасности России», — отметил представитель Генштаба ВС РФ.