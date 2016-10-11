Озёры, Московская область, 11 октября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Бесхозная восьмиметровая плотина на реке Гнилуша в деревне Липитино городского округа Озеры Московской области находится в неудовлетворительном состоянии и грозит возможным подтоплением близлежащим населенным пунктам. Отремонтировать объект власти региона обещают до конца года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Борис Кустодиев. Весна.1921 год

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, государственный контракт на ремонт плотины заключен с победителем аукциона ООО «Инжстройинвест». Компании предстоит до 10 октября завершить ремонт плотины.

В ближайшее время в области также будут проведены аукционы по капитальному ремонту еще двух гидротехнических сооружений (ГТС) в городском округе Серебряные Пруды и на плотине Репинского пруда в Луховицком районе. Ремонт двух плотин позволит предотвратить возможный ущерб на сумму более 23 млн рублей.

До конца 2016 года власти планируют обследовать 205 плотин, а наиболее изношенные отремонтировать в рамках программы «Экология Подмосковья на 2014−2018 гг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на февраль 2016 года, в Подмосковье располагалось 1937 ГТС, из которых 884 были бесхозных. Среди них преобладали именно плотины.