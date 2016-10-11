Москва, 11 октября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Пользователи соцсети Twitter нашли себе новое развлечение: они соперничают в съёмках лучшего селфи с подбрасыванием в воздух мобильного телефона.

rutwitter.com Твитер

Условия, на которых селфи может считаться соответствующим принятым параметрам, следующие: iPhone нужно подбросить в воздух, хлопнуть в ладоши и при этом снять себя в зеркале на фотокамеру.

Первым человеком, сделавшим этот кульбит, стал пользователь Twitter под ником Tosubuck. Его селфи набрало за три дня более 420 тысяч лайков.

Его примеру последовали другие юзеры: 170 тысяч пользователей сделали репосты. Они начали соревноваться.