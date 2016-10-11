Радио REGNUM: первый выпуск за 11 октября
Москва, 11 октября, 2016, 15:16 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Договор о «Турецком потоке» подписан. Глава «Газпрома» назвал срок начала строительства;
- Россия откроет свой рынок для некоторых турецких фруктов;
- Генштаб России назвал главную цель создания американской системы ПРО;
- Генсек НАТО прокомментировал переброску «Искандеров» под Калининград;
- В Министерстве иностранных дел Украины опасаются бегства граждан после введения виз с Россией;
- WikiLeaks опубликовал вторую часть писем главы избирательной кампании Хиллари Клинтон;
- Ставрополь признан самым благоустроенным городом России.