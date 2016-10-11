Франция, 11 октября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. 35-летний житель французского города Кавайон Абедель Икрим Грини был признан 10 октября виновным в домогательствах и приговорен к одному месяцу тюрьмы условно и штрафу в €50 за то, что на протяжении пяти месяцев не давал покоя своей бывшей возлюбленной, сообщает Le Dauphin.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефонные СМС

Его могло ожидать более суровое наказание за то, что он за прошедшие несколько месяцев оставил своей 51-летней бывшей партнерше 11 тыс. 680 телефонных сообщений. Прокуратура требовала три месяца лишения свободы условно и штраф в €200.

Идиллия началась еще в начале 2015 года, продолжаясь на протяжении восьми месяцев, в течение которых пара поддерживала страстные отношения. Однако к концу прошло года, когда стало очевидно, что женщина потеряла интерес к мужчине, от него стали поступать первые звонки и сообщения с заверениями в любви на телефон пострадавшей.

Как отмечает издание, этот «молодой человек» показал себя очень эмоционально, чуть не расплакавшись во время показаний бывший возлюбленной в комиссариате Кавайона в марте 2016 года. Тогда же у Грини не выдержали нервы. По словам адвоката осужденного, это «хороший молодой человек», который немного запутался, когда до безумия влюбился.