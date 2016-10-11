Пятигорск, Ставропольский край, 11 октября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. С начала года на территории Северного Кавказа сотрудники спецслужб уничтожили 95 боевиков, об этом в ходе выездного заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) в Пятигорске заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников, сообщает «Лайф».

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По словам Бортникова, 49 боевиков и 328 их пособников были задержаны. Кроме того, силами спецслужб был предотвращен теракт на территории региона.

Среди нейтрализованных боевиков находились и одиозные лидеры бандитского подполья в Кабардино-Балкарии и Дагестане, уточнил он. Число уничтоженных главарей составило 15 человек.