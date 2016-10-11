Варшава, 11 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Движение Obóz Wielkiej Polski («Лагерь Великой Польши») не имеет отношения к сносу «памятника» Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (организации, деятельность которых запрещена в РФ), но приветствует этот шаг со стороны польских патриотов, пожелавших остаться неизвестными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель OWP Давид Березицкий.

kresy.pl

Как ранее сообщал портал Kresy, на днях Obóz Wielkiej Polski разместил в интернете видеозапись разрушения «памятника» бандитам из ОУН-УПА (организации, деятельность которых запрещена в РФ) в селе Верхрата на востоке Польши. Два молодых патриота планомерно сбивают плиты с «монумента» и разбивают доску с фамилиями людей, обозначенных как «герои, погибшие в 1944—1946 годах». По словам Березицкого, запись они получили по электронной почте от группы Cichociemni.

Инцидент прокомментировал глава «Союза украинцев в Польше» Петр Тыма. Он утверждает, что уничтожение «памятника», установленного на месте бывшего униатского кладбища, не хулиганство, а «классическая провокация». В минувшем году были разрушены аналогичные памятники в Вежбице, Грущовицах и Радруже. «Я считаю, что это поступки, вдохновляемые Россией», — подчеркнул Тыма, добавив, что все это делается в интересах русских, которые хотят перессорить украинцев и поляков.

«OWP против этих постыдных «памятников», — отметил глава «Лагеря Великой Польши». — Они были установлены незаконно, и если кто-то их снес, такой акт не может иметь юридических последствий, поэтому какие-либо претензии со стороны «Союза украинцев в Польше» или украинских властей являются необоснованными. Мы не знаем, кто это делает, однако выражаем им благодарность за бесплатную уборку мусора. Хотя этой уборкой должны заниматься государственные службы. Наше отношение к сносу «памятников» бандеровцам такое же, как если бы собачка сделала свое дело в лесу, а потом за ней кто-нибудь убрал».

ОУН и УПА (организации, деятельность которых запрещена в РФ) ответственны за массовые убийства, которые совершались в 1939—1945 годах против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Республики. Кульминацией событий стала Волынская резня, устроенная 11 июля 1943 года, когда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. В июле этого года Сейм Польши квалифицировал действия бандеровцев, убивших около 100 тысяч мирных поляков, как геноцид.