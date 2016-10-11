Ульяновск, 11 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Житель Ульяновской области выиграл в очередном тираже «Гослото» более 17 млн рублей, сообщает организатор лотереи.

Skitterphoto Бочонки лотереи

Билет неизвестный пока победитель купил за 1 тыс. 80 рублей — он принял участие сразу в трех тиражах. Счастливой для него стала комбинация 12, 33, 36, 13, 30 («5 из 36»).

Выигрыш 504-го победителя в категории свыше 1 млн рублей (с начала 2016 года) составил 17 млн 595 тыс. рублей. Пока он не выходил на связь.