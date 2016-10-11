Киев, 11 октября, 2016, 15:03 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

В ближайшее время Украина не будет объявлять о начале седьмой волны мобилизации. Об этом 11 октября на заседании Совета регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

«Как Верховный главнокомандующий я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации. Не будет у нас забирания рабочих с производственных предприятий. Мы на сегодняшний день понимаем, что защита и оборона государства является чрезвычайно важной задачей, но поднятие экономики также очень важно», — пояснил Порошенко.

Он отметил результативную работу местных властей по набору граждан на контрактную службу в ВСУ. «Я хочу подчеркнуть эффективную работу большинства из вас по обеспечению заключения контрактов на службу в ВСУ. На сегодняшний день мы уже пересекли цифру в 56 тыс. военнослужащих, которые добровольно пошли на службу в ВСУ. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы почти не имеем отказов, дезертиров. Наши военнослужащие очень хорошо подготовлены. Мы вместе с правительством и премьером обеспечили высокий уровень денежного обеспечения. Сегодня, вы видите, идет внедрение новой формы, одежды, новой системы питания, новых сухпайков, новых видов вооружений», — рассказал Порошенко.

Также президент поручил местным властям обеспечить качественное празднование Дня защитника отечества. «Этот праздник был утвержден во время тяжелых испытаний украинского народа в 2014 году. Этот праздник окончательно отделил нас от советского печально известного 23 февраля и стал важным этапом в строительстве ВСУ. Создание ВСУ невозможно без новых и вместе с тем связанных с нашим славным прошлым исторических традиций. Празднуем его мы 14 октября на славный праздник Покрова. Это казацкий праздник, праздник, который своими корнями уходит в Запорожскую сечь. Я уверен, что качественное празднование Дня защитника отечества в каждом уголке Украины является вашим святым долгом и большим заданием от президента как Верховного главнокомандующего», — сказал президент, обращаясь к мэрам городов, главам районов и губернаторам.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2016 года украинская армия фактически полностью переходит на контрактную форму службы. 27 сентября Минобороны Украины проинформировало, что в стране нет необходимости объявлять седьмую волну мобилизации, поскольку кампания по набору на контрактную службу проходит успешно.

«На сегодняшний день потребности в объявлении очередной волны частичной мобилизации нет! С начала года контракт с Украинским войском уже подписали около 53 тысяч военнослужащих, из которых более 6 тысяч — офицеры», — говорится в сообщении МОУ.

При этом до конца года в силы украинской армии планируется включить еще 15−18 тысяч контрактников.

Напомним, 27 сентября и. о. начальника Главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай заявил, что с 4 октября по 30 ноября на Украине пройдет призыв на срочную военную службу. По его словам, осенью 2016 года число призывников будет снижено на 2,7 тыс. человек по сравнению с осенним призывом 2015 года.