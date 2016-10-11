Рига, 11 октября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В Латвии из-за сокращения населения повышение налогов неизбежно, свидетельствует исследование, опубликованное в «Годовом обзоре латвийского бизнеса 2016», анализ проводился компанией «Oxford Research» и базой данных латвийских предприятий «Firmas.lv», сообщает LETA.

Chris Potter Налоги

«Глядя на демографическую ситуацию в стране, становится ясно, почему повышение налогов неизбежно. Количество жителей, т. е. нынешних и будущих налогоплательщиков продолжает сокращаться. Тем не менее, для поддержания страны с ее инфраструктурой, дорогами, школами, больницами и т. д. финансирование должно не сокращаться пропорционально численности населения, а увеличиваться, чтобы компенсировать инфляцию и удовлетворить растущий спрос на качественные государственные услуги», — отмечают авторы исследования. Также авторы указывают, что для выполнения этих условий, с каждого жителя страны в будущем необходимо взимать больше налогов, чем до сих пор.

Одновременно авторы признают, что постоянное увеличение налогов не влияет положительно на желание людей жить и работать в Латвии, а также производить потомство. Они уверенны, что на данный момент необходимо вплотную заняться решением демографических вопросов, в противном случае «остановить движение вниз по спирали будет очень трудно».

В исследовании также отметили, что общая численность населения Латвии за последние пять лет продолжала уменьшаться в среднем на 0,5% в год. Исключением является только Рижский регион, там прирост рождаемости в последние пять лет составил 2,2%. Однако это не меняет общей критической ситуации с приростом населения в стране, говорится в исследовании.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия в 2015 году была второй по уменьшению численности населения в ЕС после Литвы. Так, в Латвии сокращение численности населения составило 0,87% в расчете на 1000 жителей, в Литве — 1,13%. В Хорватии спад численности населения составил 0,82%, в Болгарии 0,67%, в Греции 0,6%, в Румынии 0,56%.