Барнаул, 11 октября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В администрации Алтайского края объявлено о первых назначениях в рамках формирующегося регионального правительства. Как сообщает сегодня, 11 октября, официальный сайт региона, укрупнённое управление, которое объединило действовавшие ранее управление края по печати и информации и управление информационных технологий и связи, возглавил Максим Герасимюк. Его назначение начальником управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края состоялось еще 1 октября.

Управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк

«Компетенция расширяется, поскольку вопросы, которыми занимались две структуры, будут решать в одном ведомстве. Соответственно персональная ответственность также усиливается», — подчеркнул губернатор Александр Карлин, комментируя кадровое назначение в ходе «Медиалога». О других назначениях он пообещал объявить в конце текущей недели. Как следует из официального сообщения, речь идет о персоналиях начальников Главного управления образования и науки и Главного управления по труду и социальной защите Алтайского края: с 1 января 2017 года это будут руководители двух министерств.

«Что касается кадров, то придет часть людей новых, часть — тех, кто уже работает в структуре исполнительной власти», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с января 2017 года Алтайский край присоединится к большинству сибирских регионов, в которых органы исполнительной власти именуются не иначе как правительство. Статус министерств получат 10 различных органов. Дополнительно появится администрация губернатора и правительства Алтайского края.

Ранее чиновники пояснили, что работа правительства позволит устранить межведомственные противоречия с учетом коллегиального принятия решений на заседаниях правительства Алтайского края, а также усилит меру ответственности руководителей органов исполнительной власти.

Биографическая справка:

Герасимюк Максим Викторович. Родился 10 декабря 1973 года в Барнауле.

В 1996 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Журналистика». В студенческие годы работал корреспондентом газеты «За науку». После окончания вуза начал работать в ИД «Алтапресс». Прошел путь от рядового корреспондента до редактора и издателя. Начинал в газете «Свободный курс», где работал с 1996 по 2001 год.

Являлся одним из создателей в 2001 году еженедельной деловой газеты «Ваше дело». С 2002 года — ее редактор.

В октябре 2011 года Максим Герасимюк занял пост руководителя объединенной редакции ИД «Алтапресс», в рамках которого руководил редакционной работой газет «Свободный курс», «Ваше дело», «Печки-Лавочки», а также сайта www.altapress.ru и радиостанции «Серебряный дождь» в Барнауле.

Является вице-президентом Федерации шахмат Алтайского края. Женат, двое детей.