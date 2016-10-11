Киев, 11 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Сегодня, 11 октября, в Киеве экс-премьер-министр Украины, глава партии «Народный фронт» Арсений Яценюк явился в Генпрокуратуру на допрос по делу о расстреле майдана.

interpolit.ru Виктор Янукович

«Необходимо давать свидетельства по майдану. Я сам обратился к органам прокуратуры. И 7 числа органы прокуратуры пригласили относительно дачи всех показаний по делу майдана. Считаю, что это дело должно быть завершено, но не просто завершено, а направлено в суд. Законодательство дает возможность провести заочное правосудие над всеми преступниками, которые выступили против прав и свобод украинского народа, в том числе и над высшим руководством украинского государства, которое было на тот момент. Это и президент, и вся ветвь власти, которая давала незаконные приказы и на руках которой смерти украинцев», — сказал Яценюк.

Он отметил, что взял с собой все документы, которые есть у него на руках, поскольку следствие могут интересовать вопросы как «уличных событий», так и тех, что происходили в парламенте и кабинетах власти.

«Предварительно я давал показания по делу о принятии диктаторских законов 16 января. Это было большое криминальное дело о том, кто давал приказы, как голосовали и какова роль и место каждого должностного лица при принятии соответствующих законопроектов. Сейчас речь идет о периоде с 20 января до трагических событий на майдане… Я готовился к процессуальной процедуре, поэтому восстанавливал в памяти события, которые были более чем два года назад. Я знаю, что новый генеральный прокурор дал следственной группе все полномочия в этом вопросе и она насчитывает несколько сотен людей. Уверен, что ни документы не горят, ни свидетельства не горят. Есть политическая воля и юридические основания для доведения этого дела до суда… Все документы, которые у меня были на руках, я взял с собой», — заверил Яценюк.

По его словам, в деле о расстреле майдана должны дать показания все причастные к этому преступлению. В противном случае судебный процесс не будет справедливым и честным. «По этому делу допрошены сотни людей. И каждое показание имеет свой вес. Для того, чтобы это действительно был честный и справедливый суд, необходимо допросить всех. И это не право, а обязанность каждого гражданина, что я сегодня и делаю», — подытожил Яценюк.

Ранее сообщалось, что ГПУ намерена допросить по делам Майдана еще мэра Киева Виталия Кличко, главу СНБО Александра Турчинова и президента Украины Петра Порошенко. Уже допрошены Турчинов, спикер парламента Андрей Парубий, депутат, лидера ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Напомним, адвокаты четвертого президента Украины Виктора Януковича считают незаконным решение Печерского районного суда Киева о начале процедуры заочного осуждения их подзащитного.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 гг. ГПУ дважды вызывала Януковича на допрос на Украину по делу о расстреле людей на майдане в Киеве в феврале 2014 года. Также сторона защиты беглого президента отказалась от возможности дачи показаний в режиме видеоконференции в здании посольства Украины, назвав предложение ГПУ незаконным.

«В своем заявлении представители ГПУ ссылаются на неоднократные приглашения Януковича В.Ф. явиться в одно из посольств Украины за рубежом для проведения его допроса в режиме видеоконференции. Вместе с тем, нормами действующего Уголовного процессуального кодекса Украины не предусмотрено возможности проведения допроса лиц в уголовном производстве с привлечением и использованием помещений дипломатических представительств Украины за рубежом», — заявили адвокаты.

Поэтому защитники Януковича отметили, что любые процессуальные действия, совершенные в нарушение УПК, впоследствии не могут быть признаны судом в качестве надлежащих доказательств.

«В этой связи есть основания полагать, что именно на это рассчитывает ГПУ, настаивая на заведомо незаконном порядке проведения допроса Януковича В.Ф. и широко освещая, при этом, свои действия в СМИ», — подчеркнули адвокаты.

Ранее, 19 августа адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный готов к допросу в режиме видеоконференции по делу о событиях на майдане. По данным Сердюка, очная ставка имеет официальное процессуальное название — это «одновременный допрос лиц». Янукович настаивает на том, чтобы допрос проводился в суде. Потому что только полученные показания в суде имеют решающее значение для суда во время вынесения приговора.