Тбилиси, 11 октября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В горной области Тушетия на северо-востоке Грузии в пропасть упал автомобиль, в котором находились граждане Израиля. Жертвами стали двое детей, четыре человека госпитализированы, сообщает 11 октября пресс-служба МВД страны.

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ДТП произошло в курортном местечке Торгвас Абано вечером 10 октября. Автомобиль упал в ущелье с высоты 80 м. Прибывшие на место спасатели и полицейские подняли из ущелья четверых пострадавших. Там же были обнаружены тела двоих детей.

Во время операции один из спасателей получил травмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.