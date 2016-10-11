Ставрополь, 11 октября, 2016, 14:55 — ИА Регнум.



Kartmen В Совете Федерации

Ставропольские единороссы выбрали кандидатуру в региональные законодатели взамен ушедшего в Совет Федерации от думы Ставрополья Валерия Гаевского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии «Единая Россия».

Освободившийся депутатский мандат думы Ставропольского края по краевому избирательному округу будет передан главному врачу Ставропольской краевой клинической больницы Ростиславу Можейко, который также состоит в партии.

Эта кандидатура была поддержана единогласно на заседании регионального политсовета отделения партии.

Напомним, экс-губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский стал депутатом регионального парламента по краевому списку партии «Единая Россия» в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Однако позже его кандидатуру фракция партии выдвинула на пост сенатора от думы Ставрополья.

Он был избран на пост члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ в результате тайного голосования на заседании краевого парламента 6 октября, после чего с него были сложены полномочия законодателя. За кандидатуру Гаевского в думе проголосовали единогласно 44 присутствующих депутата.