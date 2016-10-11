Москва, 11 октября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Баррель нефти Brent закономерно корректируется от отметки 53 доллара, которая была протестирована накануне — сейчас за бочку североморской нефти дают 52,62 доллара. Результат вполне предсказуем: преодолеть максимум 2016 года с наскока невозможно, особенно с учетом значительной доли спекулятивного фактора в текущей обстановке, говорит директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин."По достижении данного уровня ценой игроки просто предпочли зафиксировать прибыль. Повторное тестирование отметки 53 доллара за баррель будет возможно только в случае появления новых драйверов», — отмечает эксперт.

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Вполне вероятно, что предел роста на ожиданиях для Brent уже достигнут, подчеркивает он. «Цены и так находятся вблизи годовых максимумов, и весомых поводов для дальнейшего подъема нет. Появиться они могут не раньше конца ноября, когда в Вене состоится саммит ОПЕК. Дальнейший устойчивый рост котировок нефти будет возможен только в случае достижения конкретных и формальных договоренностей о заморозке или сокращении добычи», — указывает Диргин.

На валютном рынке 11 октября проходит без особых изменений — доллар США продолжает укрепляться, игнорируя слабый отчет по занятости, констатирует аналитик. «В ближайшее время основное внимание игроков будет приковано к заявлениям представителей американского ЦБ, поскольку важно понять, изменился ли их настрой», — отметил он.

14 октября состоится выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен, которое может оказать мощное влияние на ход торгов по доллару. «Если Йеллен будет придерживаться «миролюбивой» риторики, это будет означать, что повышение ставки в этом году под вопросом. Для мировых фондовых рынков это станет позитивным сигналом, а для доллара США — поводом для распродаж», — считает эксперт.