ЦБ РФ вновь понизил курсы доллара и евро к рублю
Москва, 11 октября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Официальный курс доллара на 12 октября составляет 62,1946 рубля, американская валюта опустилась на 19,38 копейки, сообщает ЦБ РФ.
Стоимость евро по официальному курсу упала на 60,22 копейки. Теперь официальная валюта 19 государств «еврозоны» стоит 69,1231 рубля.
Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро), согласно официальному курсу, подешевела на 37,76 копейки. Ее стоимость составляет 65,3124 рубля.
После выступления 10 октября президента РФ Владимира Путина на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле баррель Brent подорожал на 3,5%, до $53,71. Следом за нефтью российская валюта подорожала к доллару до 61,81 рубля, к евро — до 68,99 рубля.
Президент РФ сообщил, что Россия готова присоединиться к мерам ОПЕК по заморозке добычи нефти. Он отметил, что данное решение является единственно разумным для стабилизации мирового энергетического рынка.