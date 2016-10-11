Москва, 11 октября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Официальный курс доллара на 12 октября составляет 62,1946 рубля, американская валюта опустилась на 19,38 копейки, сообщает ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Стоимость евро по официальному курсу упала на 60,22 копейки. Теперь официальная валюта 19 государств «еврозоны» стоит 69,1231 рубля.

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро), согласно официальному курсу, подешевела на 37,76 копейки. Ее стоимость составляет 65,3124 рубля.

После выступления 10 октября президента РФ Владимира Путина на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле баррель Brent подорожал на 3,5%, до $53,71. Следом за нефтью российская валюта подорожала к доллару до 61,81 рубля, к евро — до 68,99 рубля.

Президент РФ сообщил, что Россия готова присоединиться к мерам ОПЕК по заморозке добычи нефти. Он отметил, что данное решение является единственно разумным для стабилизации мирового энергетического рынка.