Москва, 11 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Малоэтажное строительство должно стать приоритетным направлением на рынке жилья России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень во время пресс-конференции «Час с министром» в Общественной палате.

Мартирос Сарьян. Мой дом строится. 1932

«У нас огромная страна, нам нет нужды уходить куда-то вверх, малоэтажное строительство должно быть коньком нашей страны», — сказал Мень.

В своё время строительство многоэтажных панельных домов обеспечило необходимые объемы по вводу квадратных метров, однако в связи с изменениями в предпочтениях покупателей теперь необходимо развивать «жилищное строительство в рамках комплексной застройки», указал министр.

«Прошли те времена, когда покупателей интересовала только коробка, сейчас людей интересуют общественные пространства, социальная и коммерческая инфраструктура», — подчеркнул он.

Отметим, что в в 2014 году было сдано 84 млн кв. м нового жилья, а в 2015-м — 85 млн. Эти два года стали рекордными по объему ввода жилья в Российской Федерации. В 2016 году Минстрой прогнозирует снижение показателя до 76 млн кв. м.