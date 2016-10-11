Махачкала, 11 октября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Паромное сообщение планируется наладить между Дагестаном и Казахстаном. Как сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе министерстве по национальной политике Дагестана, реализовать проект планируется в рамках соглашения о сотрудничестве в области торгово — экономического, научно-технического и культурного направлений между республикой и Мангистауской областью Казахстана.

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Предполагается, что паром свяжет Махачкалинский морской торговый порт и порт Акатау с целью сокращения транспортных расходов. Документ направлен в Москву для согласования с федеральным центром. Он включает в себя создание торгового дома Дагестана в Казахстане, а также культурные и экономические проекты.

Инициатива сотрудничества принадлежит главе Мангистауской области Казахстана, который направил соответствующее обращение главе Дагестана. Ожидается, что соглашение будет подписано в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе филиал ФГУП «Росморпорт» в Махачкале объявил о намерении создать на территории городского порта морской вокзал. Таким образом власти планируют восстановить морской маршрут из Астрахани в Баку через Махачкалу и Дербент. С этой целью второй причал будет построен в Дербенте, а в Махачкале появится круизное судно и паромная переправа. Пассажирский поток через вокзал может составить 30 тысяч человек. Проект будет реализован на средства инвестора. Сейчас он находится на государственной экспертизе.