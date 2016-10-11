Вашингтон, 11 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Власти США объявили об эвакуации жителей центральной части штата Северная Каролина из-за опасений, что в результате наводнения, вызванного ураганом «Мэтью», плотина Woodlake может не выдержать давления прибывающей воды, сообщает 11 октября Reuters.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

Эвакуация пройдет в трех округах штата Северная Каролина, расположенных вниз по течению реки Ньюс. Власти Северной Каролины сказали, что плотина Woodlake может не выдержать, если уровень воды поднимется еще на 60−90 см.

В результате урагана «Мэтью» в Северной Каролине погибли 11 человек, еще три человека пропали без вести. Большинство жертв стихии погибли, когда пытались на своих автомобилях выбраться из пострадавшего района, мощный поток воды унес автомобили вместе с пассажирами.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв «Мэтью» на Гаити 10 октября превысило 1000 человек. В зоне бедствия на юго-западе Гаити находится 2,1 млн. человек. Из них примерно 750 тыс. человек нужна срочная помощь в виде еды, воды, медикаментов. В наиболее тяжелой ситуации находятся не менее 175 тыс. человек, которые «потеряли все» и находятся в центрах временного размещения.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на островном государстве началась эпидемия холеры, которая может привести к большему числу смертей, чем сам ураган. Катастрофа уже стала самым крупным бедствием на Гаити с землетрясения 2010 года, в результате которого погибло около 200 тыс. человек.