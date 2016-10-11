Москва, 11 октября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газ, подаваемый в Европу по газопроводу «Северный поток — 2», не составит конкуренции газу по «Турецкому потоку»: потоки будут подавать голубое топливо на разные целевые рынки. Об этом Миллер сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Тот газ, который пойдёт по «Турецкому потоку» в направлении европейского рынка, не будет конкурировать с российским газом, который пойдёт в Европу по проекту «Северный поток — 2», — сообщил Миллер.

Глава «Газпрома» пояснил, что рынок «Северного потока — 2» значительно шире, чем по «Турецкому потоку». «Северный поток — 2» — это транзит газа через Балтийское море в Германию и Европейский союз. Что касается «Турецкого потока», то его целевой рынок — это Южная и Юго-Восточная Европа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миллер сказал, что первые работы по строительству газопровода «Турецкий поток» начнутся в 2018 году. Владельцем морского участка газопровода будет компания «Газпром».