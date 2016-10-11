Москва, 11 октября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Москва расценивает угрозы Соединенных Штатов ввести санкции за кибератаки, якобы совершенные хакерами из России, как глупые и провокативные предложения отдельных лиц, заявил представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских, передает 11 октября RT.«Все эти инициативы отдельных сенаторов мы воспринимаем как глупость и провокацию», — подчеркнул он.

Yuri Samoilov Хакеры

Крутских добавил, что обвинения России в кибернападениях являются бездоказательными, никаких официальных обращений в Москву не поступало. Также он отметил, что на любую провокацию последует ответ.Читайте также: В Сенате США готовят санкции против России после обвинений в кибератаках