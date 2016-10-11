Москва, 11 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Переход на договоры прямой оплаты ЖКУ не приведет к росту тарифов на коммунальные услуги в регионах без единого расчетного центра. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в Общественной палате.

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«Никакого увеличения не произойдет. На самом деле, теоретически, может произойти только уменьшение. Чем меньше посредников, тем меньше цена услуги», — сказал он.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью газете «Известия» заявил, что Минстрой намерен исключить из цепочки платежей посредника в виде управляющей компании — тем самым оплата будет осуществляться напрямую от граждан к поставщикам услуг. Это должно быть сделано в целях повышения платежной дисциплины, подчеркнул он.

Позже член рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина заявила, что переход на прямые договоры может спровоцировать увеличение финансовой нагрузки на потребителей и увеличить стоимость услуг на 10% в тех регионах, где нет единых расчетных центров. По ее словам, на сегодняшний день не определено, на кого ляжет бремя оформления и печати квитанций.