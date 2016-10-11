Санкт-Петербург, 11 октября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Сезон разведения мостов официально прекратится в Санкт-Петербурге в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

mostotrest-spb.ru Дворцовый мост

Навигацию на Малой Неве закроют на две недели раньше этой даты: Гренадерский и Сампсониевский мосты прекратят разводить уже с 15 ноября.

Пройти по Неве и Малой Неве с начала зимы суда смогут только после подачи предварительной заявки и при благоприятных погодных условиях. Кроме того, некоторые переправы будут разводить для плановых профилактических работ.

Отметим, что самые активные месяцы для навигации — три летних и май. При этом с каждым годом количество судов сокращается. Так, по состоянию на 30 сентября по городским рекам прошло 2071 судно, что на четверть меньше показателей предыдущей навигации, сообщили в «Мостотресте».

В 2015 году навигация закончилась в это же время, а разводка мостов в этом году началась 1 апреля.