Москва, 11 октября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Заявления главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что компания якобы не присоединится к решению стран ОПЕК по ограничению добычи нефти, были даны без соответствующего контекста. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В данном случае слова Сечина все-таки были даны без соответствующего контекста, — заявил представитель Кремля. — Потому что ответ его был гораздо более продолжительный и с большей детализацией. Никаких противоречий мы здесь не видим».

Ранее агентство Reuters сообщило, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не верит в заморозку добычи нефти странами ОПЕК.

При этом Сечин якобы заявил, что «Роснефть» не намерена замораживать или сокращать добычу углеводородов в рамках договоренностей между ведущими экспортерами нефти.