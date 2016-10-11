Москва, 11 октября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Сайт проекта «Дети-404», предназначенный для подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией, будет заблокирован на территории России, об этом сообщила основатель проекта Елена Климова на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Life-Of-Pix Замок

По словам Климовой, решение о блокировке ресурса было принято еще в апреле этого года Центральным районным судом Барнаула. Однако теперь, спустя шесть месяцев, пришло письмо Роскомнадзора, в котором говорится о внесении сайта в единый реестр запрещенных ресурсов в том случае, если в течение суток с него не будет удалена информация, запрещенная к распространению в РФ.

О какой именно информации идет речь, Климовой не сообщили. Основатель проекта посоветовала пользователям сайта сохранить нужные материалы и «озаботиться обходом блокировок», а также заявила о продолжении работы проекта.

Читайте также: ЛГБТ-спецоперация «Дети»