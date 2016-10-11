Киев, 11 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Официальное приглашение на саммит Нормандской четвёрки (Германия, Россия, Украина и Франция) пока не поступало в администрацию украинского президента, пишет газета «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«По состоянию на 11 октября, украинская сторона пока не получала формального приглашения на саммит Нормандской четверки», — говорится в сообщении.

В президентской администрации обратили внимание на то, что дата саммита, который состоится в Берлине, не была окончательно озвучена в ходе недавних контактов украинского президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября посол России во Франции Александр Орлов заявил, что саммит в нормандском формате может состояться в Берлине 19 октября.