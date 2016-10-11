Москва, 11 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Сдерживание возможного роста налоговой нагрузки на бизнес является безусловным приоритетом для депутатов Госдумы, при этом действующий уровень нагрузки необходимо снижать, и в Госдуме есть конкретные предложения на эту тему. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, соответствующие положения содержатся в утвержденных комитетом Госдумы по бюджету и налогам рекомендациях по итогам парламентских слушаний по «Основам налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики», рассказал глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

ИА REGNUM Госдума

«Поскольку вопрос налоговой нагрузки на бизнес очень серьёзно обсуждался вчера на парламентских слушаниях, мы отмечаем, что безусловным приоритетом является неувеличение налоговой нагрузки, но одновременно уже в среднесрочной перспективе государство должно перейти к политике снижения налоговой нагрузки на бизнес. Содержатся и конкретные предложения по целому ряду вопросов», — сказал он.

При этом в рекомендациях отмечается, что сейчас есть «существенный резерв для серьезного снижения ставки страховых платежей», рассказал парламентарий. «С 1 января 2019 года они установлены в законе в размере 34%. Мы считаем, что здесь есть возможности для существенного снижения ставки. Более того, мы считаем, что это должно быть сделано немедленно, потому что 2019 год — это год трехлетки, бюджет, который мы обсуждаем», — отметил Макаров.

Возможность унификации ставки, то есть создание единой плоской шкалы, которая также обсуждается, даёт возможность снижения ставок страховых платежей до гораздо более низкого уровня, чем 30%, говорит депутат. «Позиции счётные, позиции обсуждаются, но очевидно, что здесь не должно быть увеличения налоговой нагрузки на бизнес, а здесь должно идти снижение налоговой нагрузки», — пояснил он.

Макаров добавил, что рекомендации парламентских слушаний будут направлены в правительство в самое ближайшее время.