Барнаул, 11 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Сразу несколько племенных и товарных хозяйств Алтайского края отправили в Сахалинскую область крупную партию скота мясного направления продуктивности: это 390 телок и 25 бычков. Как поясняет сегодня официальный сайт региона, племенной скот отбирали в лучших хозяйствах Алтайского края.

Союзмультфильм Кадр их мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

В частности, 120 телок казахской белоголовой породы поставили из фирмы «Колос» (Локтевский район), 50 телок герефордской породы — из «Промышленного» (Бийский район), 40 телок — из кооператива «Инской» (Краснощековский район). Алтайские специалисты также отобрали бычков для дальнейшего воспроизводства стада — 20 герефордов из компании «Лебяжье» (Егорьевский район) и пять быков казахской белоголовой породы из «Фарма» (Целинный район). Дополнительно партию из 180 чистопородных телок герефордской породы отправили из хозяйства Николая Чернакова (Краснощековский район).

Стоимость племенного скота в живом весе начинается от 200 руб. за килограмм.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае племенной статус имеют 12 стад мясных пород. Местный скот востребован не только внутри региона, но и за его пределами. К постоянным покупателям относятся хозяйства Омской, Новосибирской, Сахалинской областей, Монголии, республик Алтай и Казахстан. По данным регионального сельхозуправления, января по октябрь 2016 года алтайские племенные хозяйства реализовали 840 голов скота. Это почти в два раза больше, чем было запланировано на весь текущий год.