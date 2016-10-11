Симферополь, 11 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Жителей Керчи призвали ограничить потребление газа с 12 по 14 октября в связи с отключением города от основной крымской газовой магистрали для подключения к газопроводу, идущему с Кубани по дну Керченского пролива. С обращением к керчанам в СМИ выступил начальник Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» Олег Евмененко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В период с 12 по 14 октября на магистральном газопроводе, питающем наш город, будут проводиться плановые работы, в связи с чем будет прекращена подача газа на наш город, — сказал Евмененко. — Но в наших магистралях останется газ. Если мы будем экономно его использовать, нам хватит времени продержаться до окончания работ. В связи с этим я прошу: газ использовать только для приготовления пищи, ограничить использование нагревательных приборов. Цель данных работ заключается в том, что газ с континента пойдёт уже в трубы нашего города».

Начальник Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства «Крымгазсети» подчеркнул, что в случае чрезмерного расходования газа в дни переподключения города к другой магистрали газ просто закончится и Керчь останется без голубого топлива до окончания работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в тестовом режиме газопровод из Краснодарского края в Крым и Севастополь должен заработать к концу 2016 года.