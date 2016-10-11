Тбилиси, 11 октября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев посетит Грузию с официальным визитом 12 октября. Об этом на традиционном брифинге 11 октября сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

kremlin.ru Алмазбек Атабаев

По ее информации, в рамках визита состоятся встречи между президентами обеих стран как в формате один на один, так и в расширенном формате, после которых главы государств дадут совместную пресс-конференцию.

В ходе визита делегации Киргизии в Тбилиси состоится подписание ряда межправительственных договоров, таких, как поощрение инвестиций, сотрудничество в борьбе с преступностью и сотрудничество в сфере образования, сообщила Мишвеладзе.