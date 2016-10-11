Стамбул, Турция, 11 октября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади должен «знать свое место», добавив, что турецкая армия не подчиняется приказам Ирака, сообщает 11 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Ирак получил несколько запросов с нашей стороны относительно военной базы Башика, теперь они говорят нам уйти, но турецкая армия не подчиняется вашим приказам», — сказал Эрдоган.

«Премьер-министр Ирака оскорбил меня, прежде всего, он должен знать свое место», — добавил президент Турции.

Напомним, власти Ирака осудили решение турецкого руководства о продлении пребывания турецких военнослужащих на севере Ирака на один год.

В Ираке размещено около 2 тыс. турецких военных. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади предупредил, что Турция рискует развязать региональную войну.