Москва, 11 октября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Глава Минстроя Михаил Мень прогнозирует окончание срока бесплатной приватизации, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

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«У меня такое ощущение, что в марте 2017 года эта ситуация закончится», —сказал министр в ходе онлайн конференции «Час с министром» в Общественной палате РФ.

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Ранее в Минстрое говорили об окончании массовой бесплатной приватизации жилья — планируется, что возможность бесплатно приватизировать жилье останется у ряда категорий граждан, в частности, дети-сироты и оставшихся без попечения родителей. Соответствующий законопроект уже подготовлен министерством.

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