Тбилиси, 11 октября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили напомнил всем, что процесс выборов продолжается, так как 8 октября население страны избрало только 2/3 состава парламента, а в 50 мажоритарных округах должен пройти второй тур. Об этом на традиционном брифинге 11 октября сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

bartek001 Голосование

«Это очень важный процесс, для которого, в первую очередь, необходима активность избирателей. Президент и сейчас, как в течение всей избирательной кампании, призывает население Грузии зафиксировать свой выбор», — заявила Мишвеладзе.

Она подчеркнула роль международных и местных наблюдателей как в процессе выборов в целом, так и в проведении второго тура.

«Президент надеется, что наблюдатели и на втором туре будут представлены широко, и тут же отмечу, что президент благодарит их за проделанную работу», — заявила пресс-спикер.

Парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября. По предварительным данным ЦИК, в парламент по пропорциональной системе прошли «Грузинская мечта», ЕНД и «Альянс патриотов». На выборах по мажоритарной системе в большинстве избирательных округов состоится второй тур.