Екатеринбург, 11 октября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ударивший беременную женщину гражданин освобождён от исправительных работ. Стороны пошли на мировую.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Без исправительных работ

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось рассмотрение апелляции адвокатов потерпевшей к Борису Малафееву. В итоге дело было прекращено за примирением сторон, сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

«Уголовное дело прекращено. По условиям мирного соглашения Малафеев выплатит потерпевшей 300 тысяч рублей за моральный и 50 тысяч рублей за материальный ущерб», — уточнили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце марта текущего года Борис Малафеев был признан виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений беременной гражданке. Он был приговорён к восьми месяцам исправительных работ, а также к выплате 50 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба.

Напомним, что инцидент произошёл 15 августа 2015 года. Борис Малафеев управляя своей машиной подрезал другой автомобиль, заставив его остановиться. После этого он вышел из машины и направился к остановленному авто, которым управляла беременная женщина. Он грубо отругал её и нанёс ей удар. Инцидент был зафиксирован камерой авторегистратора.

Беременная женщина испытала шок и после инцидента попала в больницу. Также она впоследствии волновалась за здоровье будущего ребёнка.

По факту нападения на женщину было возбуждено уголовное дело, которое в начале 2016 года начал рассматривать суд. Однако первые судебные заседания пришлось перенести, так как потерпевшая находилась в роддоме, где благополучно родила ребёнка.

Отметим, что адвокаты Бориса Малафеева неоднократно предлагали потерпевшей стороне пойти на мировую, в том числе в ходе судебного следствия. Однако потерпевшая принципиально отказывалась от соглашения, заявляя, что обвиняемый должен понести справедливое наказание.