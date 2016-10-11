В Екатеринбурге «автохам» освобождён от исправительных работ
Екатеринбург, 11 октября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ударивший беременную женщину гражданин освобождён от исправительных работ. Стороны пошли на мировую.
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось рассмотрение апелляции адвокатов потерпевшей к Борису Малафееву. В итоге дело было прекращено за примирением сторон, сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.
«Уголовное дело прекращено. По условиям мирного соглашения Малафеев выплатит потерпевшей 300 тысяч рублей за моральный и 50 тысяч рублей за материальный ущерб», — уточнили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце марта текущего года Борис Малафеев был признан виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений беременной гражданке. Он был приговорён к восьми месяцам исправительных работ, а также к выплате 50 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба.
Напомним, что инцидент произошёл 15 августа 2015 года. Борис Малафеев управляя своей машиной подрезал другой автомобиль, заставив его остановиться. После этого он вышел из машины и направился к остановленному авто, которым управляла беременная женщина. Он грубо отругал её и нанёс ей удар. Инцидент был зафиксирован камерой авторегистратора.
Беременная женщина испытала шок и после инцидента попала в больницу. Также она впоследствии волновалась за здоровье будущего ребёнка.
По факту нападения на женщину было возбуждено уголовное дело, которое в начале 2016 года начал рассматривать суд. Однако первые судебные заседания пришлось перенести, так как потерпевшая находилась в роддоме, где благополучно родила ребёнка.
Отметим, что адвокаты Бориса Малафеева неоднократно предлагали потерпевшей стороне пойти на мировую, в том числе в ходе судебного следствия. Однако потерпевшая принципиально отказывалась от соглашения, заявляя, что обвиняемый должен понести справедливое наказание.