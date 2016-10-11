Москва, 11 октября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В ходе встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность создания совместной системы противоракетной обороны (ПРО) не озвучивалась. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Комментируя появившуюся в СМИ Турции информацию об обсуждении лидерами двух стран совместной системы ПРО, Песков отметил, что такой вопрос не поднимался на переговорах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров двух стран в Стамбуле прошли накануне, 10 октября: встреча прошла в узком составе за закрытыми дверями в резиденции «Йылдыз».

В этот же день Путин встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Глава этой страны приветствовал возможные договорённости по объёмам добычи нефти.