Москва, 11 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Утверждения о том, что отмена визита президента РФ Владимира Путина в Париж говорит его международной изоляции, являются абсурдными, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Песков отметил, что ранее во французских изданиях появились сообщения, что президент России настаивает на визите в Париж с тем, чтобы выйти из изоляции.

«Это абсолютный абсурд», — подчеркнул Песков и добавил, что международный график Путина является весьма напряженным и говорит как раз об обратном.

«Российская сторона, российский президент не испытывают каких-либо проблем в этом контексте. И с самого начала, общаясь с президентом Олландом, президент Путин отмечал, что его визит в Париж состоится только, когда это будет комфортно самому президенту Олланду», — пояснил Песков.

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