Олланд: Встретиться с Путиным готов в любой момент
Париж, 11 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил о своей готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в любой момент.
COP Paris
Франсуа Олланд
По его словам, «диалог должен быть открытым». Олланда напомнил о «важных соглашениях», существующих между Францией и Россией по ситуации в Сирии, сообщает Reuters.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Париж «выпал из графика». Он пояснил, что российский лидер будет готов посетить Париж в дальнейшем, когда мероприятие будет комфортным для Франсуа Олланда.