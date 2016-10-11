Париж, 11 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил о своей готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в любой момент.

COP Paris Франсуа Олланд

По его словам, «диалог должен быть открытым». Олланда напомнил о «важных соглашениях», существующих между Францией и Россией по ситуации в Сирии, сообщает Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Париж «выпал из графика». Он пояснил, что российский лидер будет готов посетить Париж в дальнейшем, когда мероприятие будет комфортным для Франсуа Олланда.