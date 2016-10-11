Москва, 11 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Госдума рекомендует Минфину исключить понятие бюджетного правила из «Основ налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики» до его дополнительного обсуждения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, такое положение содержится в направленных Госдумой в правительство РФ рекомендациях по итогам парламентских слушаний, рассказал глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

ИА REGNUM Госдума

«Проблема в том, что представленное видение бюджетного правила — видение Минфина. Это чрезвычайно важный вопрос, потому что на самом деле бюджетное правило влияет не только на развитие бюджетной сферы, но и на развитие экономики», — сказал он.

Макаров отметил, что действовавшее ранее бюджетное правило имело свои недостатки. «Выяснилось, что предыдущее бюджетное правило, которое пришлось отменить, было правилом только до момента, пока оно позволяло не тратить деньги. А в тот момент, когда правило с учетом падения цен на нефть превратилось в свою противоположность, оно утратило свое значение и было отменено. Очень бы хотелось, что новое бюджетное правило, которое мы будем формулировать, будет действовать всегда, а не когда нам это нравится», — подчеркнул Макаров.

«Это настолько существенный вопрос, что принимать его можно только в результате детального и публичного обсуждения, это не может быть операцией по внедрению в бюджетный процесс чьих-то взглядов», — пояснил депутат.

Макаров привел в пример Норвегию, где относительно нефтяных цен в бюджете «просто стоит цена отсечения, и все, что сверх этой цены отсечения, идет в их аналог наших фондов, никто не сомневается, в любой ситуации — это их правило, оно не отменяется».

«То, что представил Минфин, — это серьезная база для обсуждения, но сегодня ведомством предлагается сказать, какое правило будет действовать после 2020 года, но при этом под это правило уже рассматривать параметры бюджета 2018−2019 годов», — говорит парламентарий.

«Поскольку первое публичное обсуждение состоялось только вчера, мы рекомендуем правительству из «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики» его исключить, потому что ориентиром может быть только то, что обсуждено и не вызывает ни у кого сомнений», — заявил он.