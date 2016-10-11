Воронеж, 11 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Введение платных парковок в центре Воронежа откладывается — как минимум до 2017 года. Об этом 10 октября журналистам заявил исполняющий обязанности главы города Вадим Кстенин.

IgorSaveliev Парковка

По словам Кстенина, мэрия не отказывается от введения платных парковок в центре, однако хочет избежать ошибок, а для этого учесть опыт регионов, где такие парковки уже действуют.

В настоящее время в мэрии разрабатываются варианты по созданию перехватывающих и социальных парковок. В частности, социальные парковки могут появиться в районе ВОГРЭСа, Чернавского моста, Остужевского моста, на ул. Ленина, добавил Кстенин.

Еще одним препятствием для реализации проекта платных парковок стал денежный вопрос. Изначально, как сообщало ИА REGNUM, речь шла о создании муниципальной сети парковок. Через некоторое время власти сменили свое мнение, посчитав целесообразным привлечение частного инвестора. Объяснили свое решение тогда тем, что вложение бюджетных денег слишком рискованно — может и не окупиться. По данным местных СМИ такой инвестор даже нашелся, однако областные власти поставили задачу решить этот вопрос за муниципальный счет. Денег на проект в бюджете же пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по созданию платных парковок в центре Воронежа стало известно в октябре 2015 года. Собственно, новых парковочных мест создавать никто не планировал — деньги собирались брать за возможность припарковаться на уже существующих местах (в карманах либо на обочине). При этом основным аргументом сторонников платной парковки была именно разгрузка дорог в центре города, заставленных автомобилями.