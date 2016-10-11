Кишинёв, 11 октября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. «Если русские хотят уйти, мы готовы создать им зеленый коридор», — заявил в интервью румынскому изданию Stiri pe Surse министр обороны Молдавии Анатолий Шалару, говоря о позиции Кишинева о необходимости вывода российских войск и вооружений из Приднестровья.

rkit Зеленый светофор

Комментируя позицию России о том, что препятствием для вывода вооружений является ситуация на Украине и позиция Киева, Шалару сказал: «Я тоже видел эти заявления. Обещаю нашим партнерам из Российской Федерации, что, если они действительно захотят уйти, я могу начать переговоры с нашими украинскими друзьями, чотбы создать им зеленый корридор, под наблюдением ОБСЕ и ООН. Это был бы жест, который бы доказал бы добрые намерения в отношении Республики Молдова, потому что пока мы видим много недружественных и провокационных жестов в наш адрес».

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Кроме того, в подписанном 18 марта 2009 года в Москве совместном заявлении президентов Молдавии, Приднестровья и России отмечается стабилизирующая роль действующей в регионе российской миротворческой миссии и целесообразность ее трансформации в мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ только после окончательного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта.

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.