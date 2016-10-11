Красногорск, 11 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Ставший популярным новый способ курения электронных сигарет «вейпинг», который предcтавляет собой процесс вдыхания пара, производимого электронным испарителем, в Московской области предлагается приравнять к курению обычных сигарет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

lindsayfox Электронная сигарета

Свое мнение о предлагаемом ограничении высказали члены комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Так, по словам председателя комитета Андрея Голубева, запретительная мера не решит проблемы, а лишь подогреет интерес молодежи к «запретному плоду».

«По опыту развития всех молодёжных субкультур видно, что запреты привлекают внимание ещё больше. Нужно вести активную разъяснительную работу, чтобы показать молодёжи, что вейпинг это не модно и не круто. Только на этом пути можно добиться успеха. В любом случае, то, что сейчас на федеральном уровне эта тема поднята законодателями, это уже хорошо, так как к проблеме привлечено внимание», — пояснил парламентарий.

Он также подчеркнул, что Мособлдума готова на региональном уровне принять ограничительные меры к электронным устройствам для вейпинга, но в случае если соответствующее решение примет и Госдума РФ.

Инициативу по запрету вейпинга поддерживает и депутат Ирина Слуцкая, которая отмечает, что новомодный вариант курения все-таки строится вокруг никотиновой зависимости.

«Ошибочно думать, что этот вид имитации курения, менее вреден, чем само курение. Проконтролировать каждого подобного курильщика, на содержание в его электронной сигарете никотина невозможно. Поэтому считаю необходимым приравнять вейпинг к курению сигарет со всеми вытекающими последствиями», — заявила парламентарий.

Напомним, ранее электронные сигареты применялись для терапии от курения, но позднее их стали употреблять все чаще, даже образовав некую субкультуру. На сегодняшний день курение электронных сигарет не ограничено российским законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября депутаты Мосгордумы предложили провести опрос среди москвичей об их отношении к вейпингу, а затем, по итогам опроса, внести инициативу о запрете использования электронных испарителей в общественных местах.