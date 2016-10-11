Челябинск, 11 октября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. За эпидемический сезон 2016 года от клещевого энцефалита погибли три южноуральца, которые не были привиты от этой болезни, сообщили корреспонденту ИА ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзоре по Челябинской области.

John Tann Клещ

Всего за сезон 2016 года за медпомощью обратились 15 тыс. 117 жителей, пострадавших от укусов клещей. Из них 3465 — дети. Было госпитализировано 285 человек, среди которых 46 несовершеннолетних. В медучреждениях подтверждено 78 случаев заболеваний клещевым энцефалитом и 60 — клещевым боррелиозом. В двух случаях причиной заболевания клещевым энцефалитом стало употребление сырого козьего молока.

В 2015 году от укусов клещей пострадали 15 тыс. 005 человек. Клещевой энцефалит был обнаружен у 43 жителей области, а клещевой боррелиоз у 96.

Отметим, в 2016 году власти увеличили площадь обработанной от клещей территории. Если в 2015-м она была 6 тыс. 431,5 гектаров, то теперь — 6 тыс. 631,1. Правда, количество покусанных клещами граждан, как и уровень заболеваемости энцефалитом, всё равно возрос. Не исключено, что одной из причин этого стало жаркое лето.

За прошедший 2016 год прививки против клещевого энцефалита были поставлены 133 тыс. 519 жителям области, из них 78 тыс. 812 детям.

Южноуральцам рекомендовано защищаться от заболевания клещевым вирусным энцефалитом на следующий сезон 2017 года с помощью вакцинации уже этой осенью. После осенней вакцины, для надежной защиты, необходимо будет поставить вторую прививку весной 2017 года. Из областного бюджета выделены средства для вакцинации более 17 тысяч детей возрастом три-четыре года.

В Росприроднадзоре отмечают, что сейчас зафиксирован осенний подъем активности клещей, который сохранится до начала зимы и установления снежного покрова.