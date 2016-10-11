Пекин, 11 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Американская система противоракетной обороны (ПРО) потенциально опасна для любых государств в отношении использования ими космического пространства. Американские представители относятся с неприятием к любым договоренностям о неразмещении оружия в космосе. С таким заявлением выступил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир на брифинге в Пекине сегодня, 11 октября.

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«Система ПРО США представляет собой угрозу для свободного использования космического пространства любым государством», — сказал Познихир.

Высокостатусный представитель Генштаба России обратил внимание на противоракеты «Стандарт-3», у которых модификация 2А обладает увеличенной зоной поражения. Также он отметил противоракеты ГБИ, которые могут ликвидировать космические аппараты орбитальных группировок России и Китая. Познихир подчеркнул, что эти ПРО смогут вмешиваться в космическую деятельность любой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Познихир на брифинге заявил, что создание американской глобальной эшелонированной системы ПРО вызвано намерением получить военное превосходство над Россией и Китаем.

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По его словам, Россия готова возобновить контакты по проблемам противоракетной обороны (ПРО) как с США, так и с НАТО — на определенных условиях.