Москва, 11 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предлагает провести встречу лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, предварительная подготовка к такой встрече действительно ведется. Песков пояснил, что существуют проблемные области, какие именно, он не уточнил.

«По мере того как эта домашняя работа будет подготовлена, созреют условия для проведения «нормандской встречи», и тогда мы вам сообщим — где и когда», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков «на полях» Всемирного энергетического форума в Стамбуле заявил, что очередная встреча в «нормандском формате» может пройти в Берлине 19 октября. По словам посла России во Франции Александра Орлова, Меркель пригласила троих лидеров «нормандского формата» встретиться за ужином вечером 19 октября в Берлине.